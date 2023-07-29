المتحدث العسكري: القوات البحرية تستقبل وفدا من متدربات الأكاديمية الوطنية للتدريب
كتب- محمد سامي:
نظمت القوات البحرية زيارة لعدد من متدربات الأكاديمية الوطنية للتدريب (الدفعة الثانية من البرنامج التدريبي للمصريات في الخارج) وذلك بقاعدة الإسكندرية البحرية.
وجاءت الزيارة في إطار حرص القوات المسلحة على التواصل مع جميع المؤسسات الوطنية ونشر الوعي الثقافي بين أبناء المجتمع المصري.
وتضمنت الزيارة عرضا تقديميا لنشأة وتطور القوات البحرية ودورها في حماية المياه الإقليمية والمصالح الاقتصادية للدولة المصرية، فضلا عن تفقد عدد من الوحدات البحرية منها حاملة المروحيات "أنور السادات" والفرقاطة "العزيز" ويخت "المحروسة"، حيث تم استعراض الإمكانيات الحديثة والمتطورة التي شهدتها القوات البحرية خلال الفترة الماضية.
وأعرب الفريق أشرف عطوة، قائد القوات البحرية، خلال كلمته، عن تقديره لزيارة الأكاديمية الوطنية للتدريب لقيادة القوات البحرية، مُشيرا إلى أهمية الأكاديمية ودورها البارز في تدريب وتأهيل الشباب وصقل مهاراتهم لخلق أجيال قادرة على تولي المسئولية وأداء دورهم في بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق رؤية مصر 2030.
وأشارت المتدربات إلى عميق شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة على إتاحة الفرصة لمشاهدة ما وصلت إليه القوات البحرية، مشيدين بما شاهدوه من تطوير للقدرات والإمكانيات التكنولوجية طبقا لأحدث المنظومات العالمية.
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