​استقرار أسعار الذهب.. مستشار وزير التموين يكشف الأسباب وموعد الارتفاع

كتب- محمد سامي:

قال ناجى فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إن دخول أكثر من 500 كيلوجرام ذهب من الخارج؛ خصوصًا بعد قرار إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية، أسهم في تراجع أسعار الذهب في السوق المصرية، في ظل زيادة حجم المعروض في المشغولات الذهبية.

وتوقع فرج استمرار استقرار أسعار الذهب حتى انتهاء قرار إعفاء الجمارك للذهب الوارد من الخارج، وأنه بعد انتهاء فترة القرار من المتوقع حدوث ارتفاع مرة أخرى في أسعار الذهب؛ حيث إن عمليات العرض والطلب تمثل أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع أو انخفاض أسعار الذهب بجانب عوامل أخرى.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تسبب فيه قرار مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى؛ في ما عدا الضريبة على القيمة المضافة، في تراجع أسعار المعدن في الأسواق بشكل كبير؛ نتيجة زيادة المعروض من الذهب بالتوازي مع تراجع معدلات الشراء من جانب المواطنين، مما أدى إلى حدوث استقرار في الأسواق خلال الأيام الماضية.