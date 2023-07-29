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توفير سلع بأسعار مخفضة في منافذ الزراعة بجنوب سيناء

01:52 م السبت 29 يوليو 2023
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كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور شعبان عبد السميع، مدير الإدارة العامة للزراعات المحمية، إن الإدارة طورت خلال شهري يونيو ويوليو، منافذ البيع التابعة لها بمحافظة جنوب سيناء.

وأضاف عبد السميع، في بيان، السبت، أنه تم طرح جميع السلع الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطن وبيعها بأسعار مخفضة لمحاربة الغلاء ورفع الكاهل عن المستهلك.

وتأتي المبادرة تنفيذا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وتحت مظلة مبادرة وزارة الزراعة "خير مزارعنا لأهالينا"، وتحت إشراف الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية.

وفي سياق متصل قال "عبد السميع" إنه جار حاليا تجهيز منافذ بيع السلع الغذائية بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة تمهيدا لافتتاحها أمام الجمهور.

وأكد أن المنافذ التابعة للإدارة بمنطقة الدقي تواصل توفير السلع الغذائية للمواطنين وفي مقدمتها اللحوم بأسعار مخفضة.​

سوق مصراوى

الدكتور شعبان عبد السميع الإدارة العامة للزراعات المحمية جنوب سيناء السلع الغذائية الأساسية وزير الزراعة خير مزارعنا لأهالينا

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