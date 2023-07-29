ضبط أقراص مخدرة مع راكب قادم من الأردن بمطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

استوقفت جمارك مطار القاهرة الدولي راكبا مصريا يخفي كمية من الشرائط الدوائية لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات فور وصوله من دولة الأردن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه وإحالته إلى النيابة.

وجاءت تفاصيل الواقعة أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية الخاصة بركاب الطائرة الأردنية القادمة من عمان، استوقف محمود عبد المطلب مأمور الجمرك أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من الصالة، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أحمد عبد العزيز، مأمور الجمرك، وهاني مصطفى، رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب.

وكلف ميلاد رسمي، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2، محمود مصطفى، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط شرائط لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات بلغ عددها 65 شريطا.

وأمر مصطفى الجندي، مدير الإدارة الأولى، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 95 ضد الراكب بعد العرض على أحمد سعد عبد المطلب، مدير عام جمارك الركاب مبنى رقم 2، والدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وتم إحالة الراكب للنيابة لحيازة مواد مخدرة.