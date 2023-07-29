الكهرباء هتقطع عنك نهائيًّا.. ما الحل لتجنب زيادة الأحمال على العداد "أبو كارت"؟

كتب- محمد صلاح:

يتساءل مواطنون عن كيفية تلاشي الأخطاء الناتجة عن زيادة الأحمال؛ سواء من العدادات التقليدية أو الميكانيكية أو مسبوقة الدفع، كودية كانت أم ذكية، في الوحدات السكنية القاطنين بها؛ خصوصًا مع دخول فصل الصيف وما يصاحبه من ارتفاع كبير في درجات الحرارة.

قال قسم العدادات مسبوقة الشحن بهندسة كهرباء التحرير، بدر- قطاع السادات، التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة، عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع "فيسبوك"، إنه في حال ملاحظة المشترك زيادة في الأحمال الكهربائية في المبنى أو عقار ما؛ لا بد من أن تكون قدرة العداد الكهربائي متوافقة مع هذه الزيادة، وإلا لا بد من تقوية عداد الكهرباء حتى يتناسب مع الزيادة في الأحمال.

وأوضح قسم العدادات أنه يمكن التقدم إلى شركة الكهرباء بطلب لتقوية العداد "بعداد أقصى قدرة؛ عداد كهرباء ثلاثي الأوجه"؛ بعد القيام بتصفية مديونية العداد القديم وسداد الرسوم وتكاليف المقايسة المقررة بشركة توزيع الكهرباء التابعة للمشترك، لافتًا إلى أنها تتحدد وَفق القدرة المطلوبة والمقايسة الفنية.

وقال قسم العدادات إنه في حالة ظهور كلمة "أحمال" على شاشة العداد الكارت مسبق الدفع، والذي يتم شحنه بواسطة الكروت؛ فهذا يعني أن هناك زيادة أحمال، بل وتعدى الحمل لأقصى قدرة للعداد، لافتًا إلى أنه في هذه الحالة يُلزم العميل بتخفيض أحماله لاستمرار التيار.

وأشار القسم إلى أنه إذا زاد حمل العداد على المسموح به؛ فإن التيار الكهربائي يُفصل مرتَين، لافتاً إلى أنه في حال تكرار الفصل لمرة ثالثة يُفصل التيار الكهربائي نهائيًّا، ويجب الذهاب إلى شركة الكهرباء لإعادة تشغيله مرة أخرى.