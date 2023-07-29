ضبط 17 كجم "عاج" وأقراص مخدرة مع راكبين بمطار القاهرة



كتب- محمد عبيد:

نجحت جمارك مطار القاهرة الدولي، في ضبط راكب مصري يهرب كمية من شرائط لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات فور وصوله من فرنسا، وآخر يخفي كمية من العاج (سن الفيل) فور وصوله من لبنان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

وقالت مصادر بالمطار: إنه أثناء انهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة القادمة من باريس، استوقف محمد جمال مأمور الجمرك راكب مصري أثناء محاولته الخروج من الصالة، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد محمد بحيري مأمور الجمرك وهاني مصطفي رئيس القسم تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب.

وكلف عمرو العميري مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٢ أحمد فؤاد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا مما أسفر عن ضبط ١٠ شرائط لعقار الترامادول المخدر بإجمالي ١٠٩ أقراص وقطعة صغيرة من مخدر الحشيش ١،٣ جرام، وبتفتيش الراكب ذاتيًا تم ضبط ٥ أكياس بهم مادة الفينتايل المخدرة.

والمحاولة الثانية أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب طائرة الشرق الأوسط القادمة من بيروت، تم ضبط راكب مصري بحوزته ١٧ كيلو جرام من العاج (سن الفيل)، وأفاد تقرير كل من الدكتورة رحاب رفعت والدكتورة آمال سعيد من إدارة الحجر البيطري قسم الحياة البرية أن المضبوطات مدرجة بملاحق اتفاقية "سايتس" ومخالفة طبقا للقرار الوزاري رقم ١١٥٠ لسنة ١٩٩٩ المنفذ للاتفاقية، وتم الضبط بواسطة كل من سامي نبيل مأمور الجمرك وصبري حسانين مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢.

أمر مصطفي الجندي مدير الإدارة الأولى بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٩٣ ضد الراكب الأول ، كما امر صبحي ربيع مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٩٤ ضد الراكب الثاني، وذلك بعد العرض علي كل من أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ٢ والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي ، وتم احالة الراكبين للنيابة.