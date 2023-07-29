ضبط "محل" مستلزمات الكمبيوتر مع أجنبي قادم من سويسرا بمطار القاهرة
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كتب - محمد عبيد:
أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب "محل" مستلزمات الكمبيوتر مع راكب أجنبي من أصل مصري فور وصوله من سويسرا ، وقامت سلطات الجمارك بضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.
وقالت مصادر بالمطار: إنه أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الطائرة المصرية القادمة من جنيف، استوقف عبدالقوي عزوز مأمور الجمرك أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من الصالة، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد شاكر مأمور الجمرك ومحمود شحاته رئيس القسم تلاحظ لهما وجود لفائف متكررة بكثرة داخل حقائب الراكب.
وكلف جورج الفونس مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بسمة حسني مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط كمية من مستلزمات الكمبيوتر (رامات و بروسيسور ) في لفائف وسط الملابس بلغ عددها ٥٨٨ رامة و ١١١ بروسيسور باجمالي ٦٩٩ وحدة .
أمر الدكتور حسين عبدالله هيكل مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٨٤ ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.
سوق مصراوى
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