ارتفاع الرطوبة.. تعرف على خريطة الطقس حتى نهاية الأسبوع

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة بداية من اليوم



كتب- محمد شاكر:

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال 6 أيام بدءا من اليوم السبت 29 يوليو إلى الخميس 3 أغسطس 2023.

وتوقع خبراء الهيئة، أن يحدث انخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال الأيام القليلة القادمة، مع استمرار الطقس شديد الحرارة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة الذي يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

وقالت الهيئة: يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار ربط على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

طقس السبت والأحد

تنشط الرياح على مناطق بالقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

طقس الاثنين

تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الطقس من الثلاثاء إلى الخميس

تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.