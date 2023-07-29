إحباط محاولة تهريب ١٥٣٠ سيجارة إلكترونية بمطار القاهرة
كتب- محمد عبيد:
أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب ١٥٣٠ سيجارة إلكترونية مع راكب مصري قادم من جنوب إفريقيا، أخفها داخل حقائبه لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها وتحقيق مكاسب مادية وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.
وقالت مصادر بالمطار: إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الطائرة المصرية القادمة من جوهانسبرج، استوقف أحمد مدين مأمور الجمرك راكب مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من الصالة وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة محمد زغلول مأمور الجمرك وأحمد الشريف رئيس القسم تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكب، وكلف إبراهيم طلحه مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣ مصطفى بحر مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا مما أسفر عن وجود كمية كبيرة من العبوات الخاصة بالسجائر الإلكترونية، بلغ عددها ١٥٣ عبوة بداخل كل عبوة عشر سجائر إلكترونية بإجمالي ١٥٣٠ سيجارة.
أمر رأفت وهيب عازر مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٨٣ ضد الراكب ، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.
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