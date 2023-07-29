ثقافة بورسعيد.. عروض فنية بثقافتنا في إجازتنا ومعرض الكتاب ومحاضرات توعوية

كتب- محمد شاكر:

زخم تشهده فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن برنامج يوليو الحالي، وفي السياق شهد فرع ثقافة بورسعيد عددا من البرامج الثقافية والفنية التي تقدمها الهيئة ضمن مبادرة "ثقافتنا في أجازتنا"، وأنشطة معرض الكتاب السادس، بخلاف برنامج الفرع وأنشطة نادي الأدب.

وشهدت حديقة الأمل عرضا فنيا لفرقة الأنفوشى للفنون الشعبية ضمن عروض مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" قدمت خلاله عددا من الرقصات المستوحاة من التراث الإسكندراني وسط إعجاب وتفاعل الجمهور ومنها "الصيادين، الحجالة، الصعيدي، تراث الأنفوشي"، وتخلل الاستعراضات بعض الفواصل الغنائية للفرقة الموسيقية المصاحبة بقيادة إبراهيم حسن، كما قدمت فرقة توشكى للفنون الشعبية عدة تابلوهات فنية على أنغام آلة الأورج منها فلكلور نوبي، سو يا سو، شمندروة، نوبا نونو، وفي الختام شارك الفنان فرح عيسى الغناء مع جمهور الحديقة، ويقدم البرنامج بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

وضمن فعاليات معرض بورسعيد السادس للكتاب، قدمت فرقة بورسعيد للآلات الشعبية بقيادة محمود غندر باقة من الأغاني التراثية والوطنية البورسعيدية على أنغام السمسمية بدأتها بأغنية "آة يالالى أداء المجموعة، أم الخلول، لمو يا جدعان، فى عيونك يامصر، ليل ياعين، من بورسعيد، دا كنالنا وبحرنا، عشان جرجو، احنا البمبوطية" .

كما قدمت فرقة بورسعيد للموسيقى العربية بقيادة المايسترو رجب الشاذلي، مجموعة من الاغانى الوطنية إحياء لذكرى 23 يوليو، بدأت بوطني بورسعيدي، مصر التي في خاطرى، إن كان على القلب مافيش غيرك، نصرة قوية، عظيمة يا مصر، يأ أم الصابرين، بلدي يابلدي، مطلوب من كل وطني، سنة وسنتين، دوس على كل الصعب، مكتوبلي اغنيلك، واختتم الحفل بأغنية يالي عاش حبك يعلم.

وفي سياق آخر وضمن فعاليات فرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. جيهان الملكي، وبرامج إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل، عقدت مكتبة التفوق العلمي ببورسعيد محاضرة بعنوان "التوعية بأمراض الصيف وطرق الوقاية" ألقتها د.شيماء أحمد - صيدلي إكلنيكي وأخصائية تكنولوجيا حيوية، وذلك بديوان حي العرب، تضمنت المحاضرة إلقاء الضوء على أهم ما يواجه كل المواطنين في فصل الصيف وهما جفاف الجسم وحروق الشمس، مع تصحيح المفاهيم المغلوطة بما في ذلك حاجة الجسم لتعويض الفاقد من سوائل الجسم وتعويض المعادن والأملاح المفقودة من خلال الغذاء. كما أعدت مكتبة طفل بيت ثقافة الهيئة ببورفؤاد ورشة فنيه لتصميم "كروت إهداء للأصدقاء" لتعزيز الأخوة والصداقة بين الأطفال.

وعقد نادي أدب بيت ثقافة النصر برئاسة الشاعر أسامة كمال لقاء أدبيا بعنوان "قراءة في أعمال الأدباء" قدم خلاله الشاعر محمد حجازي بعض القراءات من ديوانه "الغنا للنور"، كما ألقى الشاعر محمد حافظ بعض القصائد من ديوان "عصفور الشتاء" وبعض الأشعار لصلاح طنطاوي.

وشهدت مكتبة طفل حديقة الأمل ببورسعيد محاضرة بعنوان "الجيش المصري وحملة القضاء على الإرهاب في شمال سيناء" ألقاها د. توفيق خطاب بمكتبة طفل حي الزهور وتحدث خلالها عن أن الجيش المصري من أقوي الجيوش العربية ومزود بأحدث الأسلحة والمعدات ودائما في تطور وتدريب مستمر من أجل القيام بدوره في الحفاظ على الوطن ضد أي اعتداء خارجي وضد أي عمليات إرهابية في الداخل.