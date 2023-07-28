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مرفق الكهرباء: المكيف الصحراوي يستهلك تيار أقل وهذه أبرز مميزاته

02:46 م الجمعة 28 يوليه 2023

المكيف الصحراوي

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كتب - مصراوي:

أكد جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، أن المكيف الصحراوي "مبرد الهواء"، يستهلك كهرباء أقل بكثير من التكييف العادي ما يساعد على ترشيد الكهرباء.

وأوضح جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن المكيف الصحراوي، له العديد من المميزات واستخدامه يتناسب مع خطة تخفيف الأحمال، التي أعلنت عنها الحكومة المصرية.

وأكد الجهاز حرصه على توعية المواطنين بالاستخدام الأمثل للمكيف الصحراوى خاصة فى المناطق التى تشهد ارتفاع كبير فى درجات الحرارة خلال الفترة الحالية.

وأشار الجهاز إلى أن أبرز مميزات التكييف الصحراوي، تتمثل فيما يلي:

1- يعطي مستوى منخفضًا من البصمة الكربونية، فإنه لا ينتج أي انبعاثات.

2- تحسين نوعية الهواء الداخلي في الغرف من خلال تصفية الملوثات.

3- سهولة تحريك المكيف إلى أي غرفة.

4- يعمل على زيادة مستوى الرطوبة داخل المنزل.

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