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BBC

أبرز رسائل الرئيس السيسي بالجلسة العامة للقمة الإفريقية الروسية الثانية

02:15 م الجمعة 28 يوليه 2023

القمة الإفريقية الروسية

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الجمعة، كلمة في الجلسة العامة للقمة الروسية الإفريقية الثانية، بمدينة سان بطرسبرج.

ويستعرض "مصراوي" رسائل الرئيس السيسي خلال القمة، على النحو التالي:

- مصر كانت دوماً رائدة وسباقة في انتهاج مسار السلام.

- القمة تأتي في ظرف دولي بالغ التعقيد ومُناخ عام يتسم بالاستقطاب.

- الدولة الإفريقية تواجه تحديات ضخمة تُهدد أمنها.

- الدول الإفريقية ذات سيادة وإرادة وتبحث عن التنمية المستدامة.

- الدول الإفريقية يجب أن تظل بمنأى عن مساعي الاستقطاب في الصراعات القائمة.

- صياغة حلول مستدامة للصراعات أساسها أهداف ميثاق الأمم المتحدة

- ضرورة الأخذ في الاعتبار احتياجات الدول النامية وعلى رأسها دول القارة الإفريقية.

- لابد من إيجاد حلول عاجلة لتوفير الغذاء والأسمدة بأسعار تساعد إفريقيا حتى تتجاوز أزماتها.

لابد من وجود صوت إفريقي مؤثر يعمل على إيصال مطالبنا في المحافل الدولية.

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