أبرز رسائل الرئيس السيسي بالجلسة العامة للقمة الإفريقية الروسية الثانية
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الجمعة، كلمة في الجلسة العامة للقمة الروسية الإفريقية الثانية، بمدينة سان بطرسبرج.
ويستعرض "مصراوي" رسائل الرئيس السيسي خلال القمة، على النحو التالي:
- مصر كانت دوماً رائدة وسباقة في انتهاج مسار السلام.
- القمة تأتي في ظرف دولي بالغ التعقيد ومُناخ عام يتسم بالاستقطاب.
- الدولة الإفريقية تواجه تحديات ضخمة تُهدد أمنها.
- الدول الإفريقية ذات سيادة وإرادة وتبحث عن التنمية المستدامة.
- الدول الإفريقية يجب أن تظل بمنأى عن مساعي الاستقطاب في الصراعات القائمة.
- صياغة حلول مستدامة للصراعات أساسها أهداف ميثاق الأمم المتحدة
- ضرورة الأخذ في الاعتبار احتياجات الدول النامية وعلى رأسها دول القارة الإفريقية.
- لابد من إيجاد حلول عاجلة لتوفير الغذاء والأسمدة بأسعار تساعد إفريقيا حتى تتجاوز أزماتها.
لابد من وجود صوت إفريقي مؤثر يعمل على إيصال مطالبنا في المحافل الدولية.
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نص كلمة الرئيس السيسي أمام الجلسة العامة للقمة الروسية الإفريقية الثانية
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