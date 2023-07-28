بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الكويت بالجيزة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

ينقل التلفزيون المصري وبعض القنوات الفضائية الخاصة والإذاعة المصرية، اليوم، على الهواء مباشرة، شعائر صلاة الجمعة من مسجد الكويت بمدينة السادس من أكتوبر.

ومن المقرر أن يلقي خطبة الجمعة، الشيخ خالد الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، ويتلو القرآن القارئ الشيخ محمود الخشت.

وتدور خطبة الجمعة حول "القرآن الكريم كتاب رحمة للعالمين"، وهو موضوع الخطبة الموحدة التي حددتها وزارة الأوقاف.​

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة من مسجد الكويت بمدينة السادس من أكتوبر، عبر الرابط التالي: