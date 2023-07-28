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خالد الجندي خطيبًا.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الكويت بـ 6 أكتوبر

12:15 م الجمعة 28 يوليو 2023

صلاة الجمعة

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

ينقل التلفزيون المصري وبعض القنوات الفضائية الخاصة والإذاعة المصرية، اليوم، على الهواء مباشرة، شعائر صلاة الجمعة من مسجد الكويت بمدينة السادس من أكتوبر.

ومن المقرر أن يلقي خطبة الجمعة، الشيخ خالد الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، ويتلو القرآن القارئ الشيخ محمود الخشت.

وتدور خطبة الجمعة حول "القرآن الكريم كتاب رحمة للعالمين"، وهو موضوع الخطبة الموحدة التي حددتها وزارة الأوقاف.​

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صلاة الجمعة الشيخ خالد الجندي خطبة الجمعة مسجد الكويت بمدينة السادس من أكتوبر التلفزيون المصري القرآن الكريم كتاب رحمة للعالمين الشيخ محمود الخشت

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