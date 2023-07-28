الأرصاد: انخفاض الحرارة 3 درجات بداية من هذا الموعد
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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3:2 درجات بداية من الغد الخميس، بعد موجة الحر الشديد التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية.
وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، أن نشاط الشمس له تأثير ضئيل للغاية على درجة حرارة الأرض، لكن هذا التأثير لاينتج عن العواصف الشمسية، ويمر نشاط الشمس بدورات مع فترات من النشاط العالي وفترات من النشاط المنخفض، خلال فترات النشاط العالي تطلق الشمس المزيد من الطاقة مما قد يؤدي إلى ارتفاع طفيف في درجة حرارة الأرض ومع ذلك فإن هذا التأثير ضئيل للغاية ولايكفي للتسبب في ظاهرة الاحتباس الحراري.
وقالت الهيئة، إن العواصف الشمسية لا تسبب ارتفاع درجة الحرارة على الأرض، و تحدث العواصف الشمسية بسبب إطلاق الطاقة من المجال المغناطيسي للشمس ويتم إطلاق هذه الطاقة على شكل إشعاع كهرومغناطيسي وجسيمات عالية السرعة ويمكن أن تتفاعل هذه الجسيمات مع الغلاف الجوي للأرض مما يتسبب في حدوث الشفق القطبي وتعطيل الاتصالات اللاسلكية ومع ذلك ليس لها تأثير كبير على درجة حرارة الأرض الإجمالية.
وتابعت:"السبب الرئيسي للاحتباس الحراري هو إنبعاث غازات الاحتباس الحراري من الأنشطة البشرية حيث تحبس هذه الغازات الحرارة في الغلاف الجوي للأرض مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب، ولا تلعب العواصف الشمسية دورًا مهمًا في ظاهرة الاحتباس الحراري".
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