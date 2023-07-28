في هذا الموعد.. قطع المياه عن مناطق بمدينة 15 مايو لمدة 10 ساعات
كتب - مصراوي:
أعلن جهاز تنمية مدينة 15 مايو، انقطاع المياه عن المرحلة الرابعة "الامتداد"، والمرحلة الخامسة "الإسكان الاجتماعي" والمنطقة الصناعية الثانية ومدينة الأبطال، اعتبارًا من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة الموافق 28 يوليو، وحتى الساعة 8 صباح غدًا السبت الموافق 29 يوليو.
وأرجع جهاز المدينة، سبب انقطاع المياه لربط الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، خط الدعم للمياه قطر 1000 مم مع توسعات محطة التبين والمغذي لبعض مناطق مدينة 15 مايو، طبقاً للتنسيق الذي تم مع جهاز المدينة.
وأهاب جهاز مدينة 15مايو، بالمواطنين قاطني المناطق المذكورة وأصحاب المخابز والمطاعم المتواجدة بها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال هذه الفترة.
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