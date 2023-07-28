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الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد القمة الروسية الإفريقية الثانية

10:32 ص الجمعة 28 يوليه 2023

الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد القمة الروسية الإفريق

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وصل الرئيس السيسي، صباح اليوم، إلى مقر انعقاد القمة الروسية الإفريقية الثانية، بمدينة سان بطرسبرج.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، بمدينة سان بطرسبرج، فى غداء عمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك إلى جانب رؤساء الدول والحكومات الأفارقة من رؤساء التجمعات الاقتصادية الأفريقية المختلفة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي شارك في هذا الحدث باعتباره الرئيس الحالي للوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي "نيباد"، التي تمثل الذراع التنموي للاتحاد، خاصةً فيما يتعلق بحشد الموارد المالية التي تُمكِّن من تنفيذ المشروعات القارية الرائدة لأجندة أفريقيا التنموية 2063، فضلاً عن تعزيز الجهود القائمة لتحقيق الاندماج القاري، بما فيها اتفاقية التجارة الحرة القارية، بالإضافة إلى دعم المبادرات الهادفة إلى تطوير التنمية في أفريقيا، لاسيما مشروعات البنية التحتية والتحول الصناعى.

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