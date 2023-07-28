"زراعة النواب": تدريب الخريجين في قطاعى الزراعة والثروة الحيوانية يحقق الأمن الغذائي

كتب- نشأت علي:

أكد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب و الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالدقهلية، أهمية التدريب والتأهيل لشباب الخريجين في مجالات العمل المرتبطة بقطاعي الزراعة والثروة الحيوانية، مؤكدًا أن ذلك له دور كبير في مواكبة متطلبات سوق العمل بالإضافة إلى ضمان جودة الإنتاج في تلك القطاعات، وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي و التنمية المستدامة بشكل منظم وخطوات سريعة.

وأشار "الحصري" إلى إهتمام الرئيس السيسي بمنظومة التدريب والتأهيل للشباب والخريجين في مختلف القطاعات، وذلك لإيمانه الشديد بأهمية ذلك التأهيل والتدريب، لمواكبة كل ماهو جديد في مختلف القطاعات.

جاء ذلك في تصريحات صحفية له علي هامش، دورة تأهيل الشباب لسوق العمل التى نظمها حزب مستقبل وطن بالدقهلية، تحت عنوان "نظم إدارة سلامة الغذاء – مراقب جودة " و التي قام بالتسجيل فيها قرابة ٧٥٠ خريج وذلك بالتعاون مع معهد بحوث صحة الحيوان، والموجهة لخريجي كليات العلوم، والزراعة و الطب البيطري، من محافظات الدقهلية، و الشرقية، ودمياط، والمنوفية، والغربية.

وأشاد الحصرى، بالإقبال الكبير من الخريجين علي المشاركة في دورة التدريب والتأهيل، المجانية، وذلك لما تتضمنه من فعاليات هامة ومحاضرات لكبار الأساتذة والخبراء المتخصصين في تلك المجالات، مشيرًا إلى أن المحاضرة الأولى، ألقاها الدكتور صالح شفيق الشاعر أستاذ صحة وسلامة الغذاء مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية بالمنصورة سابقا، وكانت بعنوان أساسيات إنتاج غذاء آمن فى المنشآت التى تعمل فى مجال الغذاء ذات الأصل الحيوانى ، حيث تم تعريف الجودة وكيفية قياسها ،والفوائد العائده على المنشآت التى تطبقها، كما تم التعرف على ماهية الغذاء الآمن ، واهتمام المستهلكين على مدى العقود الأخيرة ، وما يجب على الدولة ، والمنشآت للحصول على غذاء آمن كما تم شرح الممارسات الصحية الجيدة التي يجب تنفيذها في المنشآت.

وتابع الحصرى، في المحاضرة الثانية، ألقت دكتورة آية محمد إمام باحث (مدرس) صحة وسلامة الغذاء بمعهد بحوث الصحة الحيوانية بالمنصورة مهام مسئول الجوده في المنشأه الغذائيه، والاحتياطات الواجب اتباعها أثناء استلام المواد الغذائية المختلفة والظروف المثلي لتخزين المواد الغذائية، وكيفية التعامل مع المادة الغذائية بطريقه صحيحة للحصول علي طعام ذو جوده عالية.

وأوضح النائب هشام الحصري، أن الدورة مستمرة علي مدار أسبوعين، وأن في نهايتها سيكون هناك تدريب عملي بالمجازر للمتدربين، لتطبيق ما تلقونه من تدريب خلال فترة الدورة.

وأكد الحصرى، أن تلك الفعاليات من شأنها أن زيادة فرص إنتاج غذاء آمن للمصريين، وبالتالي الحفاظ على الصحة العامة وتحقيق الأمن الغذائي بالبلاد.