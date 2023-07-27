برلماني يدعو للتوسع في عقد بروتوكولات تعاون مع الشركات العالمية بقطاع التكنولوجيا
كتب- نشأت علي:
أكد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أهمية خطوات الدولة نحو التدريب والتأهيل لسوق العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مثمنا خطوات الدولة نحو التحول الرقمى وعالم التكنولوجيا تماشيا مع المتغيرات التي طرأت على سوق العمل المحلى والدولي.
وقال "توفيق"، في تصريحات، إن تلك المتغيرات العالمية والتحديات الحالية في سوق العمل، تتطلب التوسع في خطوات التدريب والتأهيل الجيد للشباب لمواكبة تلك المتغيرات، داعيا للتوسع فى عقد بروتوكولات تعاون مع مختلف الشركات العالمية المتخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتواجدة في مصر، لتقوم بإنشاء أكاديميات تدريب وتأهيل للشباب المصرى، بما يزيد من أعداد الشباب المؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولى في ذلك القطاع المهم.
وأوضح عضو لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أن التنسيق بين وزارات التعليم والعمل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أصبح أمرا هاما لتنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ والتماشي مع تحديات ووظائف المستقبل لاسيما في قطاع التكنولوجيا والرقمية، كما أن التدريب والتأهيل لكل ما هو جديد في سوق العمل أصبح أمرا ضروريا للحصول على فرص العمل في ظل التحديات التكنولوجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعى.
وأشار النائب حسانين توفيق، إلى أهمية دور الشركات العالمية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات في تدريب وتأهيل الشباب، من خلال إنشاء أكاديميات تدريب وتأهيل داخلها، تماشيا مع فكرة التعليم المزدوج، مؤكدا أن التوسع في ذلك سيكون له آثار إيجابية على مستوى ومهارات الشباب المصرى، بتوفير فرص عمل لهم داخل تلك الشركات وخارجها، وذلك في ظل الجهود والخطوات التي تقوم بها الدولة للتوسع في الجامعات التكنولوجية الجديدة، بهدف مواكبة تطورات سوق العمل الجديد.
سوق مصراوى
-
أفضل أواني طبخ غير لاصقة صحية وآمنة بأسعار تبدأ من 214 جنيهاتفاصيل
-
5 نصائح مهمة قبل شراء ميكروويف جديدتفاصيل
-
أفضل حقائب للسفر ورحلات الصيف بأسعار تبدأ من 264 جنيهاتفاصيل
-
أفضل كشافات ومصابيح للسيارة لرؤية أوضح بأسعار تبدأ من 35 جنيهاتفاصيل
-
أحدث صيحات التيشرت القطني للرجال لصيف 2023 بأسعار تبدأ من 69 جنيهاتفاصيل
-
أحدث صيحات الحقائب اليد النسائية 2023 تبدأ من 100 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: