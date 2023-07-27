برلماني يدعو للتوسع في عقد بروتوكولات تعاون مع الشركات العالمية بقطاع التكنولوجيا

كتب- نشأت علي:

أكد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أهمية خطوات الدولة نحو التدريب والتأهيل لسوق العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مثمنا خطوات الدولة نحو التحول الرقمى وعالم التكنولوجيا تماشيا مع المتغيرات التي طرأت على سوق العمل المحلى والدولي.

وقال "توفيق"، في تصريحات، إن تلك المتغيرات العالمية والتحديات الحالية في سوق العمل، تتطلب التوسع في خطوات التدريب والتأهيل الجيد للشباب لمواكبة تلك المتغيرات، داعيا للتوسع فى عقد بروتوكولات تعاون مع مختلف الشركات العالمية المتخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتواجدة في مصر، لتقوم بإنشاء أكاديميات تدريب وتأهيل للشباب المصرى، بما يزيد من أعداد الشباب المؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولى في ذلك القطاع المهم.

وأوضح عضو لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أن التنسيق بين وزارات التعليم والعمل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أصبح أمرا هاما لتنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ والتماشي مع تحديات ووظائف المستقبل لاسيما في قطاع التكنولوجيا والرقمية، كما أن التدريب والتأهيل لكل ما هو جديد في سوق العمل أصبح أمرا ضروريا للحصول على فرص العمل في ظل التحديات التكنولوجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعى.

وأشار النائب حسانين توفيق، إلى أهمية دور الشركات العالمية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات في تدريب وتأهيل الشباب، من خلال إنشاء أكاديميات تدريب وتأهيل داخلها، تماشيا مع فكرة التعليم المزدوج، مؤكدا أن التوسع في ذلك سيكون له آثار إيجابية على مستوى ومهارات الشباب المصرى، بتوفير فرص عمل لهم داخل تلك الشركات وخارجها، وذلك في ظل الجهود والخطوات التي تقوم بها الدولة للتوسع في الجامعات التكنولوجية الجديدة، بهدف مواكبة تطورات سوق العمل الجديد.