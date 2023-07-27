وزيرتا الثقافة المصرية والأردنية تشهدان افتتاح مهرجان جرش

كتب- محمد شاكر:

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ونظيرتها الأردنية هيفاء النجار، ومحمد المرتضى وزير الثقافة اللبناني، افتتاح البرنامج الثقافي لمهرجان" جرش للثقافة ‏والفنون" في نسخته ال٣٧، بقاعة المؤتمرات في المركز الثقافي الملكي بالأردن.

شهد الحفل تكريم نخبة ‏متميزة من الشخصيات الثقافية والفنية العربية، امتنانًا وتقديرًا لإبداعاتهم ‏البناءة وإثراء المحتوى الثقافي العربي، حيث تم تكريم: "الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، وتسلمتها بالإنابة عنه ‏الدكتورة أماني سعيد، ومسعد فودة نقيب المهن السينمائية بمصر ، الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي ،المنتج الفني محسن جابر، والفنان سامح الصريطي.‎

كما قام وزراء الثقافة بمصر والأردن ولبنان بتكريم الدكتور هاني العمد، الفائز بـ "جائزة الأدب الشعبي"، ‏والشاعر علي الفاعوري الفائز بجائزة "سليمان المشيني للشعر" كأفضل ديوان ‏شعر، عن ديوانه "أهش بها على ألمي"، بالتعاون مع رابطة الكتاب الأردنيين ‏ومهرجان جرش، كما تم تكريم ليلى المشيني "كريمة الشاعر سليمان المشيني" ‏بدرع المهرجان، بمناسبة إطلاق اسم والدها على جائزة الشعر لهذا العام‎.‎

كما شهد الحفل تكريم "أعضاء لجنة اختيار الفائز بجائزة الأدب الشعبي": ‏المؤرخة الدكتورة هند أبو الشعر، الشاعر الدكتور عطالله الحجايا، والباحث ‏الدكتور سالم الدهام مدير الدراسات والنشر بوزارة الثقافة الأردنية‎، وفادي ‏اللوند مدير مهرجان الأمل السينمائي الدولي في الاتحاد الأوروبي، والفنان الكويتي محمد ‏المنصور، والإعلامي السعودي محمد الشهري.

أعقب ذلك ندوة شعرية، شارك فيها الشعراء: "زهير أبو شايب من الأردن، وأحمد ‏الشهاوي من مصر، وتوفيق حمد، نائب رئيس اتحاد الكتاب العرب في سوريا، ‏وصلاح أبو لاوي من الأردن".‏

وأثنت الدكتورة نيفين الكيلاني، على حالة الزخم المتميزة الذي يشهدها ‏البرنامج الثقافي للمهرجان، على صعيد التنوع في الموضوعات، وأهميتها، ‏مؤكدة أن مثل هذه الملتقيات تعمل على تدعيم ‏أواصر الوحدة والمحبة بين الأشقاء العرب، بما تشمله من قضايا إبداعية ‏مشتركة، وأشادت بالمشاركة المصرية في فعاليات المهرجان، مؤكدة أنها تعكس ‏صورة مضيئة للإبداع المصري الذي يليق بثقافة مصر وحضارتها العريقة.‏

من جانبها أكدت الدكتورة هيفاء النجاء أن مهرجان جرش بما يمثله من أطروحات، وما ‏يحمله شعاره من معان، وبمشاركة مصر ضيف شرف دورته الحالية، وتوقيع ‏البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي مع لبنان، يمثل الإيمان يقيمة الثقافة ‏والمسؤولية العربية المشتركة والمعنية بتحقيق الشمول والتكامل بيننا.‏

وأوضحت أهمية السعي لصون مفرداتنا التراثية، واستعادة الوعي بالمعنى ‏العقلاني والضميري والوجداني، كأمة عربية أمام العالم، وجميعها تجليات أدبية ‏فنية تراثية يعنيها مهرجان جرش، وكذلك السعي لفرض أجندة التراث العربي ‏على المؤسسات الدولية‎.‎

وتُشارك مصر في الدورة ٣٧ من المهرجان، بعد اختيارها ضيف الشرف ‏ببرنامج فعاليات يُعبر عن الثقافة والحضارة المصرية.