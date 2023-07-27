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BBC

هل العواصف الشمسية تسبب ارتفاع حرارة الأرض؟.. الأرصاد تُجيب

11:20 م الخميس 27 يوليو 2023

العواصف الشمسية

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
ردت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على سؤال أحد المتابعين بخصوص هل العواصف الشمسيه تسبب أرتفاع حرارة الأرض؟.

وقالت الهيئة، أن العواصف الشمسية لا تسبب ارتفاع درجة الحرارة على الأرض، و تحدث العواصف الشمسية بسبب إطلاق الطاقة من المجال المغناطيسي للشمس ويتم إطلاق هذه الطاقة على شكل إشعاع كهرومغناطيسي وجسيمات عالية السرعة ويمكن أن تتفاعل هذه الجسيمات مع الغلاف الجوي للأرض مما يتسبب في حدوث الشفق القطبي وتعطيل الاتصالات اللاسلكية ومع ذلك ليس لها تأثير كبير على درجة حرارة الأرض الإجمالية.

وأشارات إلى أن نشاط الشمس له تأثير ضئيل للغاية على درجة حرارة الأرض، لكن هذا التأثير لاينتج عن العواصف الشمسية، ويمر نشاط الشمس بدورات مع فترات من النشاط العالي وفترات من النشاط المنخفض، خلال فترات النشاط العالي تطلق الشمس المزيد من الطاقة مما قد يؤدي إلى ارتفاع طفيف في درجة حرارة الأرض ومع ذلك فإن هذا التأثير ضئيل للغاية ولايكفي للتسبب في ظاهرة الاحتباس الحراري.

وتابعت: "السبب الرئيسي للاحتباس الحراري هو إنبعاث غازات الاحتباس الحراري من الأنشطة البشرية حيث تحبس هذه الغازات الحرارة في الغلاف الجوي للأرض مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب، ولا تلعب العواصف الشمسية دورًا مهمًا في ظاهرة الاحتباس الحراري".

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