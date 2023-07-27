وزير الطيران المدنى يتفقد حركة التشغيل بمطار العلمين

كتب - محمد عبيد:

تفقد الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني، مطار العلمين الدولى وذلك للاطمئنان على انتظامية حركه التشغيل والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمسافرين خاصة فى ظل كثافه الحركة الجوية التى يشهدها المطار حالياً مع بداية انطلاق فعاليات مهرجان العلمين الجديده ٢٠٢٣ ، وهو "الحدث الفنى والترفيهي الأكبر فى الشرق الأوسط المقام تحت عنوان "العالم علمين".

وأشار الفريق محمد عباس إلى أن مطار العلمين والذى تم تطويره مؤخرا بالتعاون مع القوات الجوية أصبح مطاراً دولياً داعما لخطة الدولة فى تنميه الساحل الشمالى الغربى لمصر ، كما سيسهم فى تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة من و إلى مصر ، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للمنطقة .

ووجه وزير الطيران على الاهتمام بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين والعمل على إرضاء جميع العملاء وتقديم كافة التسهيلات لهم لجعل تجربه سفرهم أكثر متعه ورفاهيه .

جدير بالذكر أن مطار العلمين شهد أعمال تطوير شملت زيادة طاقته الاستيعابية إلى 400 راكب /ساعة ، وتطوير الحقل الجوى ليستوعب 45 طائرة ، وتم توسعة الممر الحالى ليستوعب الطائرات الكبيرة وإنشاء ممر جديد بطول 4 كيلو مترات وعرض 45 مترا، وإنارة الممرات بمنظومة جديدة وربطها ببرج المراقبة الجوية ومحطة للخدمات الأرضية وتموين الوقود ومحطة للكهرباء وساحة انتظار تستوعب 400 سيارة و150 أوتوبيساً.