هل يُطبق العمل ليوم واحد من المنزل على القطاع الخاص؟.. رئيس النقابة يُجيب

كتب- محمد عمارة:

قال شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص: لا يمكن تعميم العمل من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أغسطس على العاملين بالقطاع الخاص أسوة بموظفي الحكومة.

وأضاف "خليفة"، لمصراوي، أن القانون 12 لسنة 2003 نص على أن ذلك يتم وفقًا لظروف كل منشأة.

وأوضح أنه لا يمكن معاملة القطاع الخاص مثل الحكومة، مشيرًا إلى أنه إذا حصل الموظف على حق العمل من المنزل سيكون بنصف الأجر، وفقًا للمادة 42 من قانون 12 لسنة 2003.

يذكر أن رئيس الوزراء، قرر على أنه اعتبارًا من يوم الأحد 6 أغسطس، سيكون عمل الموظفين يوم الأحد من كل أسبوع على مدار شهر أغسطس، في المصالح الحكومية والمباني الخدمية غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع المواطنين، من المنزل بنظام "الأونلاين".

وأكد مدبولي أن هذه الخطوة تستهدف تخفيف الضغط على شبكة الكهرباء والأحمال، وعدم تشغيل المباني العامة ليوم زائد من أيام الأسبوع طوال شهر أغسطس، وسيكون تنفيذها طبقاً لما يراه كل وزير أو مسؤول معني، لكون بعض المباني لا يمكن أن تعمل بنظام الأون لاين طول اليوم.

وأضاف أنه يشجع الشركات الخاصة الخدمية ذات العمل المكتبي، وليس الإنتاجية، على اتخاذ نفس المسار لتخفيف وترشيد الأحمال الكبيرة على الكهرباء، حتى نستطيع جميعًا تجاوز هذه الأزمة.