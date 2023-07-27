شملت محل كشري شهير.. تطبيق قرارات ترشيد الكهرباء في الأميرية بالقاهرة -صور

كتب- محمد نصار:

واصلت الأجهزة التنفيذية في حي الأميرية بمحافظة القاهرة، تطبيق إجراءات ترشيد الكهرباء الخاصة بالمحلات والشوارع والإنارة العامة.

وشملت أعمال ترشيد استهلاك الكهرباء في حي الأميرية، إطفاء اللافتات الخارجية المضيئة للمحلات ومن بينها محل كشري شهير في نطاق الحي، إلى جانب تخفيض إنارة الشوارع والأعمدة واللافتات الإعلانية المضيئة.

وتطبق الحكومة بداية من العام الجاري، بعيدا عن أزمة تخفيف الأحمال الكهربائية في الوقت الحالي بسبب الموجة شديدة الحرارة، خطة على مستوى المحافظات من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أعلن اليوم الخميس، عن قرارات جديدة يتم تطبيقها خلال الفترة القادمة بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء شملت ترشيد الإدارة العامة للشوارع والمباني الحكومية والمباني الخدمية، وعمل الموظفين يوم الأحد من كل أسبوع من المنزل اعتبارا من الأحد 6 أغسطس.

كما تضمنت القرارات الجديدة أن تُلعب المباريات الرياضية قبل المغرب مباشرة، حتى يمكن تقليل استهلاك الكهرباء في المنشآت الرياضية والاستادات والصالات المغلقة، والتوافق على تشغيل أجهزة التكييف عند 25 درجة، ليس أقل من ذلك.