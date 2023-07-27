مطالب بتشكيل لجنة فنية.. سؤال برلماني بشأن انهيار عقار القبة
كتب- نشأت علي:
تقدمت النائبة سميرة الجزار؛ عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير التنمية المحلية بشأن انهيار عقار القبة وعدم تنفيذ قرارات الهدم والترميم بالعقارات.
أوضحت البرلمانية، أنه منذ أيام صرح المهندس حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية أن عقار حدائق القبة الذي سقط مكون من دور أرضي وأربعة طوابق، ونظام الدور الأرضي مقام على أعمدة، والطوابق العليا على أعمدة حاملة والمنظومة الإنشائية لاتسمح بإجراء توسعات داخلية في هذه العقارات وأن مالك الطابق الأول أجرى تعديلات في الدور الأرضي، مما أدى إلى انهيار العقار.
وتساءلت النائبة، كيف تسمح الأجهزة الحكومية المسؤولة عن العقارات بإجراء مثل هذه التغييرات داخل الوحدات السكنية دون الحصول على تصاريح؟، وهل حي حدائق القبة كان على علم بما تم داخل هذا العقار المنكوب؟.
وطالبت بتشكيل لجان فنية وهندسية من داخل مختلف الأحياء على مستوى الجمهورية لتنفيذ قرارات الهدم والترميم بالعقارات، مؤكدة على ضرورة تشديد الرقابة على أصحاب العمارات والسكان ومقاولين البناء وضرورة الحصول على ترخيص قبل الشروع في عمل ديكورات للمنازل خاصة عند هدم حوائط حاملة وغيرها.
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