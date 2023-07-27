مدبولي يكشف السبب وراء عدم انقطاع الكهرباء بالمناطق السياحية
كتب- أحمد عبدالمنعم:
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: إنه سوف يتم الإعلان رسمياً عن مواعيد انقطاع الكهرباء بداية من يوم الاثنين المقبل.
وأشار "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، إلى أن السبب في عدم انقطاع التيار عن المناطق الساحلية والسياحية لأنها مناطق دخل قومي للدولة، وتعد من المنشآت الخدمية والاستراتيجية التي يصعب انقطاع الكهرباء بها.
وتمني رئيس الوزراء، ان تنحصر الموجة الحارة خلال الأيام المقبلة لكي نستطيع أن نتخطى هذه الأزمة.
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