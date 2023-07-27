بالصور.. بدء عزاء والد الإعلامي محمد الباز من مسجد عمر مكرم

يوم من المنزل للموظفين.. الأرصاد: شهر أغسطس ذروة الصيف وهذه توقعاته

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تصوير- نادر نبيل:

بدأ منذ قليل، عزاء والد الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور من مسجد عمر مكرم.

وكان قد أعلن الدكتور محمد الباز، وفاة والده فجر يوم الإثنين الماضي.

وتم تشييع جنازة والد الباز بعد صلاة ظهر يوم الاثنين الماضي من مسجد الجمعية الشرعية بمسقط رأسه بقرية الزعاترة مركز الزرقا بمحافظة دمياط.