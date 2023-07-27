إجراءات عاجلة من الأوقاف لترشيد استهلاك الكهرباء بالمساجد



كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أصدرت وزارة الأوقاف، بعض التوجيهات الخاصة بترشيد استخدام الكهرباء بالمساجد وملحقاتها، بالتزامن مع الظروف والمتغيرات المناخية التي يمر بها العالم كله، ومن أهم تبعاتها الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة.

وأوضحت في بيان لها، أن هذه الإجراءات على النحو التالي:

- فصل جميع السخانات الكهربائية فصلاً تامًا، حيث لا حاجة لاستخدامها طوال فصل الصيف.

-تخفيف الإضاءة الخارجية للحد الأدنى الضروري الذي لا غنى عنه .

- قصر استخدام المكيفات والمبردات على وقت الصلاة، وغلقها تمامًا عقب انتهاء الصلاة، مع ضبط درجة حرارة المكيف عند 25 درجة مئوية .

- الاقتصار في الإضاءة على ما تقتضيه الحاجة دون أي إسراف.

- في حالة عدم وجود جهاز الأذان الموحد يكتفى بمكبر صوت واحد.

- عدم ترك أي أجهزة كهربائية في وضع التشغيل في غير أوقات الصلاة.



وطالبت وزارة الأوقاف، جميع الأئمة والعاملين بالمساجد مراعاة ذلك، وعلى جميع المفتشين ومديري الإدارات والمديريات متابعة ذلك بمنتهى الجدية، ورفع أي مخالفة في ذلك لرئيس القطاع الديني.