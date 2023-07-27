من ساعة إلى ساعتين.. الحكومة تعلن جدول انقطاع الكهرباء الاثنين المقبل

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، أن هناك خطة للتعامل مع أزمة الاستهلاك المتزايد للكهرباء ومنها اعتبار يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل من المنزل لموظفي الحكومة لترشيد الكهرباء.

وأضاف "مدبولي" أنه سيتم تخفيف الأحمال يوميًا من ساعة لساعتين في اليوم الواحد، و سيتم الإعلان عن جدول مواعيد انقطاع الكهرباء بداية من الإثنين المقبل.



وأوضح أن شهر أغسطس أيضا سيكون به درجات حرارة غير مسبوقة ، موضحا أنه لا يوجد نقص فى الغاز ولا يوجد أزمة فى حقل ظهر ، فإنتاج الغاز الطبيعي بنفس الكميات ونوقف تصدير الغاز فى أشهر الصيف ونصدره فى فصول الشتاء والربيع والخريف.