مدبولي: نوقف تصدير الغاز فى أشهر الصيف.. ونصدره بالشتاء والربيع والخريف
كتب - محمد سامي:
قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، أن شهر أغسطس أيضا سيكون به درجات حرارة غير مسبوقة ، موضحا أنه لا يوجد نقص فى الغاز ولا يوجد أزمة فى حقل ظهر، فإنتاج الغاز الطبيعي بنفس الكميات ونوقف تصدير الغاز فى أشهر الصيف ونصدره فى فصول الشتاء والربيع والخريف.
وأوضح 17 في مؤتمر صحفي منذ قليل يوليو الماضي مع ارتفاع درجات الحرارة ولتشغيل المحطات مع زيادة الاستهلاك، حيث تم استهلاك 36 جيجا فى يرم واحد فتم استخدام كل إمكانيات الدولة من الغاز والمازوت.
وأوضح أن أمين عام الامم المتحدة قال أننا دخلنا مرحلة الغليان وشهر يوليو هو الاصعب مما يلخص ما نشهده وما يشهده العالم أجمع، مؤكدا أن هناك تنسيق يومي فيما يخص محطات الكهرباء ، ويتم تشغيل محطات الكهرباء فى مصر بالاعتماد على الوقود الاحفوري.
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