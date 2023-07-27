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الحكومة توافق على اتفاقيات جديدة للتنقيب عن البترول

04:34 م الخميس 27 يوليه 2023

الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماع الحكومة اليوم في

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كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء على 3 مشروعات اتفاقيات التزام بترولية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وعدد من الشركات العالمية، بإجمالي حد أدنى حفر 13 بئرا، واستثمارات حوالي 319.5 مليون دولار.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.

ويشمل ذلك اتفاقيتي التزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما، بمنطقتي كايرو البحرية، ومصري البحرية بالبحر المتوسط، بين جمهورية مصر العربية، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة إكسون موبيل إيجيبت (ابستريم) ليمتد، ومشروع اتفاقية التزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة جيسوم وطويلة غرب خليج السويس بين جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي بيكو جي أو سي للبترول المحدودة، وكوفبك (مصر) المحدودة.

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اتفاقيات جديدة للتنقيب مجلس الوزراء القابضة للغازات الطبيعية الهيئة المصرية العامة للبترول مدينة العلمين الجديدة

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