تفاصيل اجتماع السيسي و5 رؤساء أفارقة لبحث تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية
كتب- محمد سامي:
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بمدينة سان بطرسبرج، في اجتماع مع قادة الدول الإفريقية لمبادرة الوساطة لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية.
حضر الاجتماع الرئيس عثمان غزالي، رئيس جزر القُمُر الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، والرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا، والرئيس الكونغولي دينيس ساسو نيجيسو، والرئيس السنغالي ماكي سال، والرئيس الأوغندي يوري موسيفيني.
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن القادة الأفارقة تابعوا خلال الاجتماع تطورات الموقف التنفيذي للمبادرة، خاصة عقب زيارة الوفد الإفريقي لكل من روسيا وأوكرانيا في شهر يونيو الماضي لمحاولة الإسهام بشكل جاد في مساعي الحل الجارية للأزمة بين البلدين، مع تأكيد مواصلة دعم القارة لجميع الجهود الرامية لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية اتصالا بالتداعيات الاقتصادية بالغة الأثر على اقتصادات الدول الإفريقية والحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
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