وزير الإسكان يصطحب نائب رئيس الوزراء الفيتنامي في جولة بالعلمين الجديدة

كتب- مصراوي:

اصطحب الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نائب رئيس وزراء فيتنام، تران لو كوانج، وسفير فيتنام بالقاهرة، نجوين هوي دونج، والوفد المرافق لهما، في جولة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

وتجول وزير الإسكان، مع نائب رئيس وزراء فيتنام، بالمشروعات المختلفة، بمدينة العلمين الجديدة، ومنها منطقة الأبراج الشاطئية، والتي تضم عددا من الأبراج تم ويجرى تنفيذها، ومنطقة ترفيهية تتوسط المنطقة الشاطئية.

كما تجولوا بالمدينة التراثية "مدينة الفنون" والمُقامة على مساحة 260 فدانا، ويبلغ إجمالي عدد المنشآت بها حوالي 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الروماني – الأوبرا - المباني التجارية والفندقية في الحي القديم – مجمع السينمات).

وقدم الوزير للوفد الفيتنامي، شرحا وافيا عن التجربة العمرانية المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما تم تحقيقه من إنجازات في مختلف المجالات التنموية، وخاصة إنشاء المدن الجديدة، والتي تعتبر تنفيذا لمخرجات المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية 2052، واستغرق إعداده عامين، ويتم تحديثه كل 5 سنوات، ومن أهم أهدافه مضاعفة مساحة المعمور المصري حيث كانت مساحة المعمور المصري 7% من مساحة الجمهورية، وخلال الفترة الماضية ومنذ عام 2014، تمت مضاعفة المعمور المصري تقريبا، حيث تبلغ المساحة التي يتم العمل على تنميتها، نحو 14% من مساحة الجمهورية، وبلغ حجم الطرق والمحاور التي تم تنفيذها، ضعف ما تم تنفيذه في مصر خلال الفترات السابقة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن الدولة المصرية تقدم جميع التسهيلات اللازمة للمستثمرين من مختلف دول العالم، وهناك أولوية للاستثمارات التي يتم ضخها من الخارج، موضحا أن مصر سوق واعدة للاستثمار في مختلف المجالات، وهي السوق الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط.

من جانبه، أبدى نائب رئيس وزراء فيتنام، تران لو كوانج، إعجابه الشديد بالمشروعات المختلفة بمدينة العلمين الجديدة، مؤكدا أن زيارته لمصر تهدف لاستعراض الفرص المتاحة للشركات والمستثمرين الفيتناميين، للاستثمار في مصر.

كما أكد نائب رئيس وزراء فيتنام، أن هناك فرصا كبيرة للتعاون بين البلدين وخاصة في المجال التجاري، حيث إن مصر لديها فرصا جيدة للاستثمار، متمنيا تكرار زيارته لمصر في المستقبل والاطلاع على المزيد من المشروعات الناجحة.

وأجاب وزير الإسكان، عن أسئلة الوفد الفيتنامي، حول تخطيط المدن الجديدة، وآلية الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، والفرص الاستثمارية المتاحة بمصر، والمناطق الصناعية بالمدن الجديدة، حيث أكد الجانبان أن هناك تشابها كبيرا في الثقافات بين البلدين.

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