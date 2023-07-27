"حماة الوطن" يدين استمرار اقتحام المسجد الأقصى

كتب- نشأت علي:

أدان حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، استمرار اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى، دون مراعاة للأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية.

وقال الحزب، في بيان، الخميس، إن الإصرار من جانب قوات الاحتلال في اقتحام المسجد الأقصى الشريف، وبمشاركة مسئولين في الحكومة الإسرائيلية، وعدد من المتطرفين يقوض كل محاولات السلام الشاملة في المنطقة ويزيد من حالة الاحتقان.

وأكد الحزب أن منع المصلين من دخول المسجد الأقصى من جانب قوات الاحتلال يمثل جريمة مكتملة الأركان تتنافى مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

ودعا حزب حماة الوطن، المجتمع الدولي إلى ضرورة التدخل من أجل وقف الاستفزازات الإسرائيلية المستمرة في حق أبناء الشعب الفلسطيني ومحاولات منعهم من دخول المسجد الأقصى.

وحذر الحزب من أن استمرار هذه التصرفات غير المسئولة تؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في المنطقة، لاسيما وأن هذه التجاوزات لن تؤثر على مكانة المسجد الأقصى الشريف وقدسيته كمكان لعبادة المسلمين باعتباره وقفا إسلاميا خالصا، ولن تفلح محاولات القوات الإسرائيلية في تغيير الوضع التاريخي والقانوني للأقصى.​