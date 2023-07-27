وزير الزراعة: صادرات مصر الزراعية تتجاوز 5 ملايين طن لأول مرة

كتب- أحمد مسعد:

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الصادرات الزراعية تجاوزت الـ5 ملايين طن لأول مرة منذ بداية العام وبزيادة قدرها 760 ألف طن عن نفس الفتره من العام وأن صادرات البطاطس تقترب من 900 ألف طن لأول مره في تاريخ الصادرات الزراعية.

وقال القصير، في بيان، الخميس، إن صادرات الموالح تتخطى حاجز المليون و900 ألف طن لأول مرة في تاريخ الصادرات المصرية.

جاء ذلك وفقا لتقرير تلقاه الوزير من، أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي، حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2023 وحتى 26 يوليو 2023 حيث بلغت حوالي 5 ملايين و15 ألفا و764 طنا من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 760 ألفا و626 طنا عن العام الماضي الذي بلغت حوالي 4 ملايين و255 ألفا و138 طنا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي: الموالح والبطاطس والبصل الطازج والبطاطا والرمان والثوم والفراولة والفاصوليا والجوافة والطماطم والعنب والمانجو.

وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و903 آلاف و369 طنا، بالإضافة إلى تصدير 896 ألفا و447 طنا من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 351 ألفا و899 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 134 ألفا و525 طنا، في حين احتلت الفاصوليا المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 92 ألفا و325 طنا.

بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 58 ألفا و354 طنا، واحتلت صادرات مصر من الطماطم المركز السابع بإجمالي 49 ألفا و469 طنا، يليها في المركز الثامن الثوم بإجمالي 23 ألفا و985 طنا، بينما حصلت الفراولة على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 23 ألفا و295 طنا.

بينما حصلت الجوافة على المركز العاشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 9507 أطنان، وحصلت المانجو على المركز الحادي عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي كمية بلغت 7432 طنا، وحصل الرومان على المركز الأخير بإجمالي كمية بلغت 3524 طنا.

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