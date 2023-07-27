الزراعة: علاج وفحص أكثر من 5900 رأس ماشية مجانا في بني سويف
كتب- أحمد مسعد:
نفذت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قافلة بيطرية في محافظة بني سويف من يوم 22 حتى 27 يوليو الحالي، لعلاج مواشي صغار المزارعين والمربيين.
وقال الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية، إن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطري بالفيوم وصندوق التأمين على الماشية معاهد الثروة الحيوانية بالمركز.
وأضاف "فاضل"، في بيان، اليوم الخميس، أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار لـ775 حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لـ2126 حالة، وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع لـ1929 حالة، وتم إجراء 28 عملية جراحية، وتحصين 1109 حالات بعدد إجمالي 5967 حالة لدى 3920 مستفيدا من صغار المربيين والفلاحين.
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