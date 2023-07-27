بعد نقص أدوية الأورام والغدة الدرقية.. هيئة الدواء تروّج لـ"المثائل": آمنة وفعالة

كتب- أحمد جمعة:

قالت هيئة الدواء المصرية، إن "المثيل" هو الخيار الآمن والفعال للحصول على نفس المادة الفعالة والشكل الصيدلي للدواء الأصيل.

وأوضحت الهيئة في منشور توعوي اليوم الخميس، إن الدواء المثيل يمكن أن يكون خيارا جيدا للحصول على نفس الجودة والفاعلية للدواء الأصيل؛ "فلا تتردد في الاستفادة منه".

يأتي هذا المنشور تزامنًا مع شكاوى نقص بعض الأصناف الدوائية، خاصة أدوية مرضى الأورام والغدة الدرقية، سواءً المستورد أو بعض الأصناف المحلية.

وأضافت هيئة الدواء: "لا تنس أن الدواء المثيل قد يختلف في الشكل أو الحجم عن الدواء الأصلي؛ ولكنه يحتوي على نفس المادة الفعالة.. لكن تأكد من استشارة الصيدلي أو الطبيب قبل استخدام الدواء المثيل."

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