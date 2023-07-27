"إير كندا" تجدد تعاقدها مع شركة مصر للطيران للخدمات الجوية

كتب- محمد عبيد:

حصلت شركة مصر للطيران للخدمات الجوية على تقييم مرتفع في مراجعة سلامة الغذاء من شركة "MADINA" لصالح شركة "إير كندا"، وذلك استمرارًا لخطة الناقل الوطني لتوسيع قاعدة عملاء ووكلاء الشركة من شركات الطيران الأجنبية وتقديم أفضل وأجود الخدمات الجوية لهم.

وزار وفد من شركة "إير كندا"، شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، لتقييم وتجديد التعاقد للعام الثالث على التوالي.

وجاء هذا التجديد نتيجة ثقة "إير كندا" في جودة الخدمات المقدمة من شركة مصر للطيران للخدمات الجوية خلال العامين الماضيين وذلك بعد اجتياز كل المراجعات.

ومن جانبه، أكد حاتم ممدوح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للطيران للخدمات الجوية، أن شركة "إير كندا" تعد من أهم عملاء الشركة الحاليين وتأتي ضمن 20 شركة طيران دولية أخرى تقوم شركة مصر للطيران للخدمات الجوية بتقديم خدماتها لها.

وأضاف أن الشركة تسعى دائمًا إلى تلبية احتياجات عملائها بأعلى مستوى من الجودة والسلامة وبما يتوافق مع المعايير الدولية لنظم الجودة والسلامة الأمر الذي يساعد في جذب مزيد من العملاء، كما أن النماذج المطلوبة في التعامل مع العملاء تتفق مع المعايير الدولية ونظم الجودة الشاملة التي تطبقها شركة مصر للطيران للخدمات الجوية.

جدير بالذكر أن شركة الخدمات الجوية حاصلة على شهادة ISO 9001/2015 وISO 22000/2018، وتقدم الشركة كل أنواع الخدمات الجوية للعديد من شركات الطيران الدولية طبقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة.​