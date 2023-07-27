رئيس "مصر العليا للكهرباء" يعقد اجتماعا موسعا مع القيادات والعاملين بالأقصر

كتب- محمد صلاح:

عقد المهندس أحمد صدقي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، اجتماعا موسعا مع القيادات والعاملين بقطاع توزيع كهرباء الأقصر، بحضور المهندس أشرف عطا، رئيس قطاعات التشغيل والتحكم بالشركة، وأسامة عباس، رئيس قطاعات الشئون التجارية بالشركة، ورئيس وقيادات القطاع والعاملين.

واستهل رئيس الشركة اجتماعه بشكر وتقدير العاملين بالقطاع على ما يبذلونه من مجهودات مضنية خلال الفترة الحالية تزامنا مع إعلان الحكومة المصرية خطة تخفيف الأحمال التي يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية.

وأكد "صدقي" ضرورة التكاتف والعمل على قلب رجل واحد وتحسين نسب التحصيل وخفض معدلات ونسب الفقد الفني التي تقف عقبة أمام الشركة في الوفاء بالتزاماتها تجاه المطلوب منها من سداد كوتة شهرية للشركة القابضة لكهرباء مصر وتنفيذ الاستثمارات الجديدة داخل قطاعات الشركة المختلفة.

وأوضح رئيس الشركة، أن الفترة الراهنة تستدعي وتتطلب بذل المجهودات والعرق من أجل تحقيق نتائج متميزة وإيجابية خاصة في ظل وجود منافسة مع شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، مطالبا الجميع ببذل أقصى مجهود خلال الفترة الحالية بهدف تحسين نسب التحصيل التي تحتاج لبذل المزيد، والتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع للمباني المخالفة والعشوائية.​