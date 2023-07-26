ندوة بجامعة عين شمس عن المشروع القومي لمشتقات البلازما

كتب: عمر كامل:

عقدت جامعة عين شمس ندوة عن"المشروع القومي لمشتقات البلازما وأهميتة لدعم النظام الصحي بمصر"، بحضور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، تنسيق جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع.

استضافت الندوة اللواء طبيب مجدي أمين رئيس مجلس إدارة جريفولز إيجيبت.

وبدأ اللواء طبيب مجدى أمين كلمته بالتعريف بالبلازما وأنها المصدر الأساسي لتصنيع و توفير هذة الأدوية وهي أحد مكونات الدم وأنها سائل أصفر شفاف تمثل 55 % من دم الإنسان و يمثل الماء أكثر من 90% من مكونات البلازما بالإضافة إلى بروتينات، أملاح، و مكونات أخرى.

كما قدم شرحاً لمشتقات البلازما وهي أدوية يتم تصنيعها من بلازما الدم وهي أساسية لحياة آلاف المرضى و تستخدم لعلاج أكثر من 80 حالة مرضية من الأمراض المزمنة و الخطيرة.

وتحدث عن المشروع القومى والذى يمس الأمن القومى المصرى ويمس الدولة والمواطن والدواء هو أحد أهم المشاريع القومية فى عالم الدواء والتى يستحوذ عليها الشركات والدول العالمية.

وتطرق للحديث عن فترة الكورونا وقيام الدول المتقدمة بتصنيع لقاح للقضاء على المرض والوقاية منه وبعد تطعيم ٦٠% من شعبهم نظرت للعالم الثالث لإمدادهم باللقاح والآن أمريكا وأوروبا تمد العالم بالبلازما لتصنيع الدواء بالعملة الصعبة، لذلك كان هناك توجه نحو مشروع تصنيع الدواء من البلازما حيث أن كل دولة تبحث عن مصادر القوة لديها من سلاح ومياة وغاز ومعادن وغيرها لذلك يعتبر هذا المشروع مشروع أمن قومى.

ولفت الإنتباه الى إنشاء أول مصنع فى مصر لتصنيع البلازما بالعاصمة الإدارية وجارى إنشاء ٢٠ مركز للتبرع بالبلازما بإعتماد من الوكالة الدولية لتقييم المراكز و حالياً تم الإنتهاء من ١٠ مراكز وجارى الإستكمال.

وأوضح أن التبرع بالبلازما آمن، حيث يخضع المتبرع لتقييم و فحص طبي و تحاليل معملية قبل السماح له بالتبرع من أجل التأكد من سلامته و عدم وجود أي أسباب صحية تمنعة من التبرع و يتم التبرع عن طريق تقنية خاصة لفصل البلازما أثناء التبرع وأضاف ان المتبرع لا يفقد أي من مكونات أو خلايا الدم الأخري وذلك من خلال ١٠ مراكز متخصصة لتجميع البلازما فى مصر وجارى تجهيزها لاستقبال المتبرعين ومؤهلة على أحسن مستوى وبمشاركة الجهد البشرى والدعم السياسى تحقق الهدف المرجو.

وأشار مدحت العدل أن الندوة تخاطب النخبة المتعلمة والمثقفة من الحضور وهم رسل لتوعية الشعب المصرى ،حيث أن لكل شخص محيط مؤثر بحكم الكفاءة الشخصية والعلمية

ودعا الجميع للتبرع قائلا " من تتبرع له اليوم أبنه سوف يتبرع لك غداً " فهى حالة تكامل مجتمعى ولابد من توعية الآخرين ونقل الخبرات لهم والمشاركة البناءة فى نجاح المشروع القومى.

وأكد المتيني على ضرورة التسابق فى العلم والبحث لنشهد ذلك فى قطاعات الدولة والتعليم الأساسى والتعليم العالى والبحث العلمى بصفة خاصة والتحديات التى تخدم البشرية فى جميع المجالات ، مشيراً إلي ان الوقت قد حان لأن نضيف للعلم ولا نتلقاه فقط .

ولفت الى التغيرات التي يشهدها العالم ومنها التغيرات المناخية وما تشهده مصر لأول مرة من أرتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة وهي واحدة من التحديات التى تحتاج لتضافر الجهود فى بحث علمى متسق وطموح للوقوف أمام هذه التحديات.

وذكر أن القارة الإفريقية قد واجهت جائحة كورونا بصعوبة وان الوقت قد حان لإنتاج الدواء فهناك أدوية باهظة الثمن تدخل فيها البلازما ويمكن من خلال التبرع ان نصنع دواء مصرى بالكامل دون الحاجة للدول العالمية.

كما دعا الحضور للتبرع بالبلازما لنفسك وعائلتك وأهلك، وثّمن النواحى الإنسانية والأخلاقية للتبرع بالبلازما وضرورة تنمية ثقافة التبرع بشكل عام وخاصة فى الأجيال الصاعدة وتربيتهم على العطاء والمشاركة المجتمعية.

فيما أشار الدكتور محمد عوض تاج الدين الى أهمية مشروع البلازما فهو ملحمة وطنية مصرية حقيقية بدأت بتصنيع الدواء فى مصر ، فهناك ١٧٧ مصنع لتصنيع الدواء ولكن جميعها تستورد المواد الخام المستخدمة فى صناعة الدواء بالعملة الصعبة.

وأشار إلى إنه خلال أربع سنوات فى جائحة الكورونا اكتفت الكثير من الدول بتغطية إحتياجاتهم من الدواء، لذلك توجهت مصر بمشروع تصنيع الدواء من مشتقات البلازما بالدعم السياسى الحقيقى من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتستخدم منتجات البلازما فى العديد من الصناعات .

ونصح الجميع بالمشاركة بالتبرع لنستفيد بالفائدة الذاتية من فحص كلى شامل للصحة وتفيد فى تصنيع الدواء وتسعى الدولة لتوفير الدواء والأمن القومى الصحى للجميع .