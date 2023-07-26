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اليوم.. وزارة التموين تتعاقد على شراء زيت طعام لطرحه بالمجمعات الاستهلاكية

10:26 م الأربعاء 26 يوليه 2023

زيت الطعام

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كتب - محمد سامي:

تفحص الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء عروض الشركات التى ستتقدم للمناقصة التى سبق وأعلنت عنها الهيئة رقم 4 لسنة 2024/2023، لتوريد زيت خام محلى لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية 1000 طن زيت صويا، 500 طن زيت عباد، والتسليم خلال الفترة من 15 أغسطس إلى 5 سبتمبر 2023، ومن 10 سبتمبر إلى 30 سبتمبر، حيث يتم توفير زيت الطعام وطرحه للمواطنين على بطاقات التموين وأيضا فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجه بمد مخازن الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بجميع السلع الغذائية لصرف المقررات التموينية عن شهر يوليو، كما وجه الوزير بزيادة معدلات ضخ السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة في ظل وجود مخزون استراتيجي من كافة المنتجات يكفى لفترات طويلة.

سوق مصراوى

زيت طعام الهيئة العامة للسلع التموينية الدكتور على المصيلحى وزير التموين منافذ المجمعات الاستهلاكية بطاقات التموين الشركة القابضة للصناعات الغذائية

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