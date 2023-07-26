وزيرتا ثقافة مصر والأردن يبحثان حماية التراث غير المادي

كتب- محمد شاكر:

قامت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بزيارة "المركز الثقافي الملكي"، حيث التقت نظيرتها الأردنية، الدكتورة هيفاء النجار، لبحث أطر التعاون المُشترك بمجالات الحرف اليدوية والفنون التراثية.

وذلك ضمن زيارتها للمملكة الأردنية الهاشمية، لحضور فعاليات الدورة ال٣٧ لمهرجان "جرش للثقافة والفنون.

تطرق الحديث، إلى مشتركات التراث غير المادي بين مصر والأردن، وآفاق التعاون في هذا الإطار بين البلدين، وبشكل خاص فيما يتعلق بتسجيل المزيد من العناصر على قوائم التراث الثقافي غير المادي، بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو".

وتم بحث سُبل دعم أرشيف التراث بين البلدين لحمايته وتوثيقه حفاظًا عليه للأجيال القادمة.

كما تناول اللقاء، بحث سُبل تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين الشقيقين، بمجالات الثقافة والفنون والآداب.

وترأست الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة المصرية، الوفد المصري المُشارك بفعاليات الدورة ٣٧ من "مهرجان جرش للثقافة والفنون" -بعد اختيار مصر "ضيف شرف" الدورة-، والذي يستمر خلال الفترة من ٢٦ يوليو الجاري وحتى ٥ أغسطس المُقبل.