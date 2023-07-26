لأول مرة.. انطلاق عروض غناء لدار الأوبرا الإيطالية أمام الأهرامات

كتب - مصراوي:

نظمت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالتعاون مع السفارة الإيطالية بالقاهرة، أحد عروض الغناء الأوبرالى لدار الأوبرا الإيطالية بنابولي تياترو سان كارلو، وذلك من أمام أهرامات الجيزة يوم ١١ أكتوبر القادم .

وحضر حفل الاستقبال، عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسفير Michele Quaroni سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، وعدد من أعضاء الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسفارة والشخصيات العامة.

وتعد هذه هى أول مرة تقوم فرقة دار أوبرا تياترو سان كارلو بالعرض في مصر وأول جولة دولية لها منذ جائحة فيروس كورونا.

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ومن جانبه، ثمن الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على علاقات التعاون التي تربط بين مصر وإيطاليا في عدد من المجالات والتي من بينها السياحة والآثار، مشيراً إلى أن إقامة مثل هذه الفعاليات يأتي تماشياً مع الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر والتي تهدف إلى إبراز المقصد السياحي المصري كمقصد نابض بالحياة، كما أن تنظيمها في أهرامات الجيزة أيقونة السياحة المصرية تعد بمثابة دعاية للمقصد السياحي المصري.

وأشار إلى أن إقامة هذه الفعالية بمصر سيساهم في جذب مزيد من السائحين الإيطاليين ولاسيما محبي فن الأوبرا لزيارة مصر وحضور هذه الفعالية بالإضافة إلى الاستمتاع بالمقومات السياحية والأثرية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.

ويعد تياترو سان كارلو من أقدم مسارح الغناء الأوبرالي في العالم والذي تم إنشائه عام ١٧٣٧، وتكتسب فرقة هذا المسرح شهرة وأهمية دولية، ويعد وجودها في مصر دليل على أهمية مصر بالنسبة لإيطاليا.

جدير بالذكر أن السوق الإيطالي يعد من الأسواق السياحية الهامة المصدرة للسياحة إلى مصر، كما أنه يشهد زيادة ملحوظة في الحركة السياحية الوافدة منه إلى مصر.