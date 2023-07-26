الرئيس السيسي لـ"بوتين": نقدر الدور الروسي الداعم لمصر في مشروع الضبعة - فيديو

كتب- محمد عبدالناصر:

التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش مشاركته في النسخة الثانية من القمة الأفريقية الروسية بمدينة سان بطرسبرج.

ووجه الرئيس السيسي الشكر للرئيس بوتين على الدعوة وحفاوة الاستقبال، مؤكدا أن مصر حريصة على تلبية الدعوة فيما يخص مجالات التعاون المختلفة وكذلك التعاون على مستوى القارة الأفريقية، بالإضافة إلى الحرص على تعزيز العلاقات مع روسيا وتطوير التعاون الثنائي إلى مستوى تستحقها العلاقات بين البلدين.

وقال الرئيس السيسي:"نقدر التعاون فيما يتعلق بإنشاء محطة الضبعة النووية باعتباره مشروع عملاق ورائد ومشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر".

وهنأ الرئيس السيسي الرئيس الروسي على مرور 80 عاما على العلاقات المصرية الروسية، مشيرا إلى أن القمة الروسية الافريقية سيكون لها نتائج عظيمة.

ومن جانبه قال الرئيس الروسي:" أحرزنا تقدما كبيرا في العلاقات بين مصر وروسيا، كما أن مصر احتلت جزءا كبيرا من التبادل التجاري مع قارة إفريقيا، مشيرا إلى أنه بعد مرور شهر من الآن، ستحتفل مصر وروسيا بمرور 80 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأضاف بوتين خلال تلك السنوات والعقود اكتسبت العلاقات بين البلدين طابع خاص، وأحرزنا نجاحا كبيرة بفضل الجهود الكبيرة"، متابعا:"عندنا مشروعات واعدة في مختلف القطاعات في مصر، وحجم التبادل التجاري بين البلدين شهد نموا كبيرا خلال السنوات الماضية".