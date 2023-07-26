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الرئيس السيسي يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين.. فيديو

09:32 م الأربعاء 26 يوليو 2023
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    الرئيس السيسي يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين (2)
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كتب- محمد سامي:

التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش مشاركته في النسخة الثانية من القمة الأفريقية الروسية بمدينة سان بطرسبرج.

ويهدف لقاء القمة لبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات فضلا عن بحث الملفات والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

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