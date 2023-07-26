حدث في 8 ساعات| موعد انتهاء الموجة الحارة وبدء تجميع درجات نتيجة الثانوية العامة

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة سان بطرسبرج بروسيا الاتحادية، للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من القمة الأفريقية الروسية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي يصل إلى سان بطرسبرج للمشاركة في القمة الأفريقية الروسية

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى مدينة سان بطرسبرج بروسيا الاتحادية، للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من القمة الأفريقية الروسية.

وقد تم تدشين القمة الأفريقية الروسية عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، حيث عقدت دورتها الأولى في سوتشي تحت الرئاسة المصرية الروسية المشتركة، وذلك بهدف دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الأفريقية وروسيا، بالإضافة إلى تعزيز التشاور بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة.

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الطقس.. الأرصاد الجوية تعلن موعد الانتهاء من الموجة الحارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وقالت غانم خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك استمرارا في ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة.

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التشغيل نهاية 2023.. 10 معلومات عن محور عمرو بن العاص بالجيزة -صور

تفقد اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، واللواء محمد الكيلانى، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، محور عمرو بن العاص الحر بمحافظة الجيزة، والذى يُنَفذه الجهاز المركزى للتعمير من خلال جهاز تعمير القاهرة الكبرى.

مشروع محور عمرو بن العاص يربط بين القوس الجنوبى للطريق الدائرى (بمنطقة تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالي للطريق الدائرى (بمنطقة منشأة البكارى)، بطول 4,5 كم، يشمل إنشاء كوبرى علوى بعرض 21,5 متر (3 حارات مرورية بكل اتجاه).

كما يربط مع الطريق الدائرى، ومحور المريوطية، والشوارع الرئيسية بإجمالى أطوال كبارى 4,9 كم.

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نتيجة الثانوية العامة.. كنترولات التصحيح تبدأ رصد وتجميع الدرجات -تفاصيل

كشف مصدر مسؤول بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عما تتضمنه المرحلة الثانية في أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023.

وقال المصدر، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الأربعاء، إن أعمال المرحلة الثانية لنتيجة الثانوية العامة 2023، تتضمن رصد وتجميع الدرجات ومراجعتها أكثر من مرة؛ للتأكد من أخذ كل طالب حقَّه كاملًا.

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هل التوقيت الصيفي سبب زيادة أحمال الكهرباء؟.. رئيس "وسط الدلتا" يحسم الجدل

قال المهندس حمدي ضرغام، رئيس مجلس إدارة شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، إن الحديث عن أن تطبيق التوقيت الصيفي تسبب في زيادة الاستهلاك والأحمال لا صحة له على الإطلاق، وما يتردد وما يُثار من جدل في هذا الشأن مجرد اجتهادات وتكهنات من البعض.

وأضاف ضرغام في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الأربعاء، أن تقليل الإضاءة يعوضه أضعافًا استهلاكُ التكييفات، وفي التوقيت الصيفي يتم الاعتماد على الإضاءة والتكييفات أيضًا، علمًا بأن الإضاءة كقيمة أو نسبة لا تمثل شيئًا بالنسبة إلى تشغيل التكييفات والاعتماد عليها.

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ما حقيقة إلغاء نظام "البوكليت" للشهادة الإعدادية في العام الدراسي الجديد؟

نفى مصدر مسؤول بديوان عام وزارة التربية والتعليم، ما تردد على صفحات السوشيال ميديا من أخبار تزعم إلغاء نظام "البوكليت" المقرر تطبيقه على طلاب الشهادة الإعدادية في العام الدراسي الجديد 2023/2024.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الأربعاء، أن هذا الكلام غير صحيح ولا أساس له من الصحة، مؤكدًا أن قرار تطبيق نظام "البوكليت" على طلاب الشهادة الإعدادية كما هو وسيتم تطبيقه بدءًا من العام الدراسي الجديد 2023/2024.

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ارتفاع جديد بالحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس الخميس (40 بالقاهرة)

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الخميس، طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة رطب ليلًا على كافة الأنحاء

كما يتوقع الخبراء أن يكون هناك شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

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"التموين" تستهدف الاكتفاء الذاتي من السكر في 2024 -تفاصيل

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن المخزون الاستراتيجي من الأقماح يكفي 6 أشهر، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات رئاسية بوضع احتياطات آمنة للسلع الاستراتيجية كافة.

وأضاف عشماوي، في تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء، أنه يوجد أرصدة آمنة لكل السلع، ورصيد الزيوت يكفي 5 أشهر مقبلة، مشيرًا إلى أن تسعير السلع يخضع لـ22 عاملًا؛ بينها التضخم وسعر الصرف والمناشئ والنقل، وجميعها يؤثر في السعر النهائي للسلع.

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