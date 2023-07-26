​تعكس مكانة مصر إفريقيًّا.. إشادة برلمانية بمشاركة السيسي في القمة الإفريقية- الروسية

كتب- نشأت علي:

قال النائب أمين جابر الصيرفي، عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن مشاركة الرئيس السيسي في أعمال القمة الروسية- الإفريقية، بداية تدشين لمرحلة جديدة في مسار العلاقات الإفريقية- الروسية، علاوة على أن مشاركة مصر تعكس الدور المحوري للقاهرة داخل القارة.

ولفت الصيرفي، في تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء، إلى أن انعقاد تلك القمة الإفريقية- الروسية، للمرة الثانية بعد قمة 2019، يبرز مكانة القارة السمراء، وما تمتلكه من مقومات يمكن أن تجعلها شريكًا مهمًّا في المسار الاقتصادي العالمي؛ إذ سيكون المنتدى الاقتصادي المنعقد في إطار القمة الروسية- الإفريقية الثانية حدثًا فريدًا من نوعه في العلاقات بين روسيا والقارة الإفريقية، لافتًا إلى أنه سيهدف إلى تنويع أشكال ومجالات التعاون بين روسيا وإفريقيا وتحديد مسار هذه العلاقات على المدى الطويل بين الجانبَين.

ونوه عضو مجلس الشيوخ بأن مشاركة الرئيس السيسي في القمة الروسية- الإفريقية الثانية في بطرسبرج، تعكس ما تلعبه مصر من دور محوري في دائرة البعد الإفريقي، وما تعمل عليه من أجل ترسيخ مكانة القارة وتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات التنموية والمناخية.

وشدد الصيرفي على أن القمة الإفريقية- الروسية، تأتي في توقيت بالغ الحساسية، كما أن الحرب الروسية- الأوكرانية تلقي بظلالها على الدول الإفريقية في ظل اتفاق الحبوب وغيره.

واختتم عضو مجلس الشيوخ بأن القمة الروسية- الإفريقية، ستتضمن مناقشة وبحث الكثير من الملفات السياسية والاقتصادية، وستتضمن أيضًا مناقشة فرص التعاون الاقتصادي بين الطرفَين، من خلال المنتدى الاقتصادي الروسي- الإفريقي الثاني، والذي من شأنه تعميق العلاقات الروسية مع دول إفريقيا، كما يسهم في تنويع مجالات التعاون الروسي- الإفريقي، وتحقيق تطور في هذه العلاقات على المدى الطويل.