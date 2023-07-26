قومي المرأة يشيد بتعيين اللواء منار مختار مديرًا لقطاع حقوق الإنسان بالداخلية

القاهرة - أ ش أ:

وجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه الشكر للواء محمود توفيق وزير الداخلية لإصداره قرار بتعيين اللواء منار مختار حافظ حسن في منصب مدير عام بقطاع حقوق الإنسان بالوزارة، وذلك خلال اعتماده حركة تنقلات الشرطة السنوية لعام 2023.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي - في بيان اصدرته اليوم - عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا القرار، الذي يؤكد حرص الوزارة على دعم تمكين المرأة من الوصول الى المواقع القيادية، وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

وهنأت الدكتورة مايا مرسي خالص اللواء منار مختار حافظ حسن لتعيينها في هذا المنصب المهم،قائلة "إنه منصب مستحق باعتبارها من القيادات الأمنية النسائية المحترفة في العمل الأمني، و لما حققته من نجاحات ملموسة في ملف القضاء على العنف ضد المرأة"، متمنية لها المزيد من النجاحات في مهام منصبها الجديد.