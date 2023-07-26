وزيرة الثقافة تنعي الشاعر شوقي حجاب: ملهم وصاحب تجربة متفردة

كتب- محمد شاكر

نعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الشاعر الكبير شوقي حجاب، الذي وافته المنية، صباح اليوم عن عمر يناهز ٧٧ عامًا.

وقالت وزيرة الثقافة: "فقدنا اليوم شاعرًا ملهما وكاتبًا متخصصًا وصاحب تجربة متفردة في مجال أدب الطفل تضمنت القصة والأغنية والمسرح وابتكار الشخصيات.

وهو أحد رموز الإبداع والذي رحل تاركًا تاريخًا من الشعر الغنائي، الذي خلد اسمه بين أبناء جيله من شعراء زمن الفن الجميل، واستطاع بفنه حفظ جزء مهم من الفلكلور الشعبي.

ولد شوقي حجاب في المطرية- دقهلية عام 1946، تعلم الشعر على يد والده الأزهري الذي كان عاشقًا للقراءة ، واهتم بالتراث والقصص الشعبية لاهتمام والدته بهما، حيث كانت تملك خيالاً خصباً وتراثاً من الأمثلة الشعبية والحواديت والحكايات.

حصل حجاب على جائزة الدولة التقديرية في الآداب 2021، وعام 2019 ضمن مشروع لإصدار عدد من أعماله الشعرية، أصدر الشاعر حجاب ديوانين ضمن "مسدسات شوقي حجاب" بدورة اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، هما "هيلا حب وغرام" و"ناس من زمن تاني"، وصدرا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، وكتب العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية الخاصة بالطفل والتي لاقت رواجًا كبيرًا.