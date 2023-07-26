"التموين" تستهدف الاكتفاء الذاتي من السكر في 2024 -تفاصيل

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن المخزون الاستراتيجي من الأقماح يكفي 6 أشهر، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات رئاسية بوضع احتياطات آمنة للسلع الاستراتيجية كافة.

وأضاف عشماوي، في تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء، أنه يوجد أرصدة آمنة لكل السلع، ورصيد الزيوت يكفي 5 أشهر مقبلة، مشيرًا إلى أن تسعير السلع يخضع لـ22 عاملًا؛ بينها التضخم وسعر الصرف والمناشئ والنقل، وجميعها يؤثر في السعر النهائي للسلع.

وأكد مساعد أول وزير التموين أننا نستهلك 3.2 مليون طن سكر سنويًّا، والدولة تنتج 2.8 مليون طن، وهذا الرقم يتم استيراده من الخارج، ونستهدف تغطية هذه الفجوة العام المقبل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه.